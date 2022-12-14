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В Харькове закончилась кровь всех групп: срочно нужны доноры

Общество 19:16   14.12.2022
Елена Нагорная
В Харькове закончилась кровь всех групп: срочно нужны доноры

Срочно требуется донорская кровь всех групп, сообщается на странице Харьковского областного центра службы крови в Facebook.

Банк крови на «нуле» быть не может, отмечают в центре.

«Мы просим всех, кто в Харькове или области, пожалуйста, сдайте кровь. Понимаем, что погода для дальних поездок так себе, поэтому есть дополнительные донорские пункты в области и городе», — говорится в публикации.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366 (телефон +380 95 570 4766). Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 19:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Срочно требуется донорская кровь всех групп, сообщается на странице Харьковского областного центра службы крови в Facebook.".