У Харкові закінчилася кров усіх груп: терміново потрібні донори
Терміново потрібна донорська кров усіх груп, повідомляється на сторінці Харківського обласного центру служби крові у Facebook.
Банк крові на “нулі” бути не може, зазначають у центрі.
“Ми просимо всіх, хто у Харкові чи області, будь ласка, здайте кров. Розуміємо, що погода для далеких поїздок така собі, тому є додаткові донорські пункти в області та місті”, – йдеться в публікації.
Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366 (телефон +380 95 570 4766). Попередньо записуватися не потрібно, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у “Дії”.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 19:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Терміново потрібна донорська кров усіх груп, повідомляється на сторінці Харківського обласного центру служби крові у Facebook.".