Live
  • Середа 14.12.2022
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.58
    • 🟢

У Харкові закінчилася кров усіх груп: терміново потрібні донори

Суспільство 19:16   14.12.2022
Олена Нагорна
У Харкові закінчилася кров усіх груп: терміново потрібні донори

Терміново потрібна донорська кров усіх груп, повідомляється на сторінці Харківського обласного центру служби крові у Facebook.

Банк крові на “нулі” бути не може, зазначають у центрі.

“Ми просимо всіх, хто у Харкові чи області, будь ласка, здайте кров. Розуміємо, що погода для далеких поїздок така собі, тому є додаткові донорські пункти в області та місті”, – йдеться в публікації.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366 (телефон +380 95 570 4766). Попередньо записуватися не потрібно, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у “Дії”.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

18:57
Терехов їде в Ужгород на зустріч із харків’янами-переселенцями
18:35
Один із кінотеатрів завтра відновить роботу в Харкові
18:17
Генштаб: РФ намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку
17:51
Понад чотириста людей добровільно евакуювалися з “гарячої” Куп’янщини – ХОВА
17:02
У Харкові на Салтівці 15 грудня тимчасово не їздитимуть тролейбуси

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові закінчилася кров усіх груп: терміново потрібні донори»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 19:16;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Терміново потрібна донорська кров усіх груп, повідомляється на сторінці Харківського обласного центру служби крові у Facebook.".