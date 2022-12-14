У Харкові закінчилася кров усіх груп: терміново потрібні донори

Терміново потрібна донорська кров усіх груп, повідомляється на сторінці Харківського обласного центру служби крові у Facebook.

Банк крові на “нулі” бути не може, зазначають у центрі.

“Ми просимо всіх, хто у Харкові чи області, будь ласка, здайте кров. Розуміємо, що погода для далеких поїздок така собі, тому є додаткові донорські пункти в області та місті”, – йдеться в публікації.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366 (телефон +380 95 570 4766). Попередньо записуватися не потрібно, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у “Дії”.