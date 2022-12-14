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Враг пробует улучшить тактическое положение на Купянском направлении — Генштаб

Происшествия 18:17   14.12.2022
Елена Нагорная
Враг пробует улучшить тактическое положение на Купянском направлении — Генштаб

В течение суток обстрелам российской армии подверглись районы по меньшей мере 6 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Глубокое, Старица, Новомлинск и Двуречная, а на Купянском — позиции войск ВСУ в районах Кисловки и Котляровки.

«Противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях», — сообщили в Генштабе.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 18:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток обстрелам российской армии подверглись районы по меньшей мере 6 населенных пунктов Харьковской области.".