Враг пробует улучшить тактическое положение на Купянском направлении — Генштаб

В течение суток обстрелам российской армии подверглись районы по меньшей мере 6 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Глубокое, Старица, Новомлинск и Двуречная, а на Купянском — позиции войск ВСУ в районах Кисловки и Котляровки.

«Противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях», — сообщили в Генштабе.