Враг пробует улучшить тактическое положение на Купянском направлении — Генштаб
В течение суток обстрелам российской армии подверглись районы по меньшей мере 6 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Глубокое, Старица, Новомлинск и Двуречная, а на Купянском — позиции войск ВСУ в районах Кисловки и Котляровки.
«Противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях», — сообщили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 18:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток обстрелам российской армии подверглись районы по меньшей мере 6 населенных пунктов Харьковской области.".