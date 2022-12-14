Генштаб: РФ намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку
Протягом доби обстрілів російської армії зазнали райони щонайменше 6 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Глибоке, Стариця, Новомлинськ і Дворічна, а на Куп’янському – позиції військ ЗСУ в районах Кислівки та Котлярівки.
“Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках”, – повідомили у Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 18:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби обстрілів російської армії зазнали райони щонайменше 6 населених пунктів Харківської області.".