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Генштаб: РФ намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку

Події 18:17   14.12.2022
Олена Нагорна
Генштаб: РФ намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку

Протягом доби обстрілів російської армії зазнали райони щонайменше 6 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Глибоке, Стариця, Новомлинськ і Дворічна, а на Куп’янському – позиції військ ЗСУ в районах Кислівки та Котлярівки.

“Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках”, – повідомили у Генштабі.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 18:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби обстрілів російської армії зазнали райони щонайменше 6 населених пунктів Харківської області.".