Армия РФ наращивает группировку на Купянском направлении — Генштаб

Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы населенных пунктов Высокая Яруга, Мороховец, Старица, Двуречная и Новомлинск, а на Купянском — огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Ольшана, Кисловка, Котляровка, Берестовое, Первомайское.

«Противник и в дальнейшем сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении, а на Купянском и Запорожском — наращивает группировку», — рассказали в Генштабе.

Также в ведомстве отметили, что угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается в дальнейшем на всей территории Украины.

Напомним, что в оперативной сводке по состоянию на 6:00 15 декабря Генштаб сообщал, что армия РФ пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.