Армия РФ наращивает группировку на Купянском направлении — Генштаб
Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы населенных пунктов Высокая Яруга, Мороховец, Старица, Двуречная и Новомлинск, а на Купянском — огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Ольшана, Кисловка, Котляровка, Берестовое, Первомайское.
«Противник и в дальнейшем сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении, а на Купянском и Запорожском — наращивает группировку», — рассказали в Генштабе.
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Также в ведомстве отметили, что угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается в дальнейшем на всей территории Украины.
Напомним, что в оперативной сводке по состоянию на 6:00 15 декабря Генштаб сообщал, что армия РФ пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 18:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток.".