Live
  • Четвер 15.12.2022
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.93
    • 🟢

Армія РФ нарощує угруповання на Куп’янському напрямку – Генштаб

Події 18:27   15.12.2022
Олена Нагорна
Армія РФ нарощує угруповання на Куп’янському напрямку – Генштаб

Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв із танків та артилерії райони населених пунктів Висока Яруга, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ, а на Куп’янському – вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільшана, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе.

“Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання”, – розповіли у Генштабі.

Читайте також:  Війська РФ можуть відновити наступ у напрямку Харківщини — ISW

Також у відомстві зазначили, що загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається надалі на всій території України.

Нагадаємо, в оперативному зведенні станом на 6:00 15 грудня Генштаб повідомляв, що армія РФ намагається покращити тактичне становище на Куп’янському напрямку.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

19:04
Дві ракети С-300 запустив ворог по Холодногірському району Харкова (відео)
18:39
Селище на Харківщині завтра залишиться без холодної води
18:02
На Харківщині працівник телеканалу малював листівки із Z і прапором РФ (фото)
17:43
ДТП із фурою та легковиком у Харкові: постраждали чотири людини (фото)
17:17
Ракетний удар по Харкову: куди “прилетіло”, показала прокуратура (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Армія РФ нарощує угруповання на Куп’янському напрямку – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 18:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби.".