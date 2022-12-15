Армія РФ нарощує угруповання на Куп’янському напрямку – Генштаб
Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку ворог обстріляв із танків та артилерії райони населених пунктів Висока Яруга, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ, а на Куп’янському – вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільшана, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе.
“Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання”, – розповіли у Генштабі.
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Також у відомстві зазначили, що загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається надалі на всій території України.
Нагадаємо, в оперативному зведенні станом на 6:00 15 грудня Генштаб повідомляв, що армія РФ намагається покращити тактичне становище на Куп’янському напрямку.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 18:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби.".