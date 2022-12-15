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Депутат Харьковского горсовета записал видео из окопов на передовой (видео)

Общество 09:09   15.12.2022
Оксана Горун
Депутат Харьковского горсовета записал видео из окопов на передовой (видео) Фото: кадр из видео

Харьковская отдельная бригада ТрО на странице в facebook опубликовала селфи-видео от бойца теробороны и по совместительству депутата Харьковского горсовета Юрия Корсунова.

«Это не дикий запад, это адский восток! Важные рубежи держат наши воины», — подписали короткий видеопривет тероборонцы.

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    • Сам Корсунов, который является секретарем совета Союзом ветеранов АТО Харьковской области, на видео пояснил: «с побратимом здесь, на самом передке, пока идет бой, сели немного подпередохнуть и включаемся».  Второй воин харьковской теробороны заверил: «Все будет Украина. Хана чертям — пусть боятся. Это наша земля, мы не уйдем отсюда».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 09:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская отдельная бригада ТрО на странице в facebook опубликовала селфи-видео от бойца теробороны и по совместительству депутата Харьковского горсовета Юрия Корсунова".