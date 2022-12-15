Депутат Харьковского горсовета записал видео из окопов на передовой (видео)
Фото: кадр из видео
Харьковская отдельная бригада ТрО на странице в facebook опубликовала селфи-видео от бойца теробороны и по совместительству депутата Харьковского горсовета Юрия Корсунова.
«Это не дикий запад, это адский восток! Важные рубежи держат наши воины», — подписали короткий видеопривет тероборонцы.
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Сам Корсунов, который является секретарем совета Союзом ветеранов АТО Харьковской области, на видео пояснил: «с побратимом здесь, на самом передке, пока идет бой, сели немного подпередохнуть и включаемся». Второй воин харьковской теробороны заверил: «Все будет Украина. Хана чертям — пусть боятся. Это наша земля, мы не уйдем отсюда».
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 09:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская отдельная бригада ТрО на странице в facebook опубликовала селфи-видео от бойца теробороны и по совместительству депутата Харьковского горсовета Юрия Корсунова".