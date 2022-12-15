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Депутат Харківської міськради записав відео з окопів на передовій (відео)

Політика 09:09   15.12.2022
Оксана Горун
Депутат Харківської міськради записав відео з окопів на передовій (відео)

Харківська окрема бригада ТрО на сторінці у фейсбуці опублікувала селфі-відео від бійця тероборони та за сумісництвом депутата Харківської міськради Юрія Корсунова.

“Це не дикий захід, це пекельний схід! Важливі рубежі тримають наші воїни”, – підписали коротке відеопривітання тероборонці.

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    • Сам Корсунов, який є секретарем ради Спілки ветеранів АТО Харківської області, на відео пояснив: “з побратимом тут, на самому передку, поки триває бій, сіли трохи підперепочити та включаємось”. Другий воїн харківської тероборони запевнив: “Усе буде Україна. Хана чортам – нехай бояться. Це наша земля, ми не підемо звідси”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 09:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська окрема бригада ТрО на сторінці у фейсбуці опублікувала селфі-відео від бійця тероборони та за сумісництвом депутата Харківської міськради Юрія Корсунова".