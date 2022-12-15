Депутат Харківської міськради записав відео з окопів на передовій (відео)

Харківська окрема бригада ТрО на сторінці у фейсбуці опублікувала селфі-відео від бійця тероборони та за сумісництвом депутата Харківської міськради Юрія Корсунова.

“Це не дикий захід, це пекельний схід! Важливі рубежі тримають наші воїни”, – підписали коротке відеопривітання тероборонці.

Сам Корсунов, який є секретарем ради Спілки ветеранів АТО Харківської області, на відео пояснив: “з побратимом тут, на самому передку, поки триває бій, сіли трохи підперепочити та включаємось”. Другий воїн харківської тероборони запевнив: “Усе буде Україна. Хана чортам – нехай бояться. Це наша земля, ми не підемо звідси”.