Харьковское спецподразделение Kraken набирает бойцов в штурмовую роту

Возобновлен набор рекрутов на курс молодого бойца в штурмовую роту Kraken, написал в Telegram начальник штаба спецподразделения Константин Немичев.

Среди требований к кандидатам — хорошая физическая и психологическая подготовка.

Чтобы попасть в Kraken, гражданские могут заполнить анкету по ссылке.

Анкета для военных, которые хотят перевестись в Kraken, — здесь.

С кандидатами обещают связаться.

О возобновлении набора бойцов в Kraken было объявлено 3 декабря, однако ранее не сообщалось, что в спецподразделение могут перевестись военные.