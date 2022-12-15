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Харьковское спецподразделение Kraken набирает бойцов в штурмовую роту

Общество 19:40   15.12.2022
Елена Нагорная
Харьковское спецподразделение Kraken набирает бойцов в штурмовую роту

Возобновлен набор рекрутов на курс молодого бойца в штурмовую роту Kraken, написал в Telegram начальник штаба спецподразделения Константин Немичев.

Среди требований к кандидатам — хорошая физическая и психологическая подготовка.

Чтобы попасть в Kraken, гражданские могут заполнить анкету по ссылке.

Анкета для военных, которые хотят перевестись в Kraken, — здесь.

С кандидатами обещают связаться.

О возобновлении набора бойцов в Kraken было объявлено 3 декабря, однако ранее не сообщалось, что в спецподразделение могут перевестись военные.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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