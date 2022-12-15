Харьковское спецподразделение Kraken набирает бойцов в штурмовую роту
Возобновлен набор рекрутов на курс молодого бойца в штурмовую роту Kraken, написал в Telegram начальник штаба спецподразделения Константин Немичев.
Среди требований к кандидатам — хорошая физическая и психологическая подготовка.
Чтобы попасть в Kraken, гражданские могут заполнить анкету по ссылке.
Анкета для военных, которые хотят перевестись в Kraken, — здесь.
С кандидатами обещают связаться.
О возобновлении набора бойцов в Kraken было объявлено 3 декабря, однако ранее не сообщалось, что в спецподразделение могут перевестись военные.
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 19:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возобновлен набор рекрутов на курс молодого бойца в штурмовую роту Kraken, написал в Telegram начальник штаба спецподразделения Константин Немичев.".