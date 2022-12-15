Харківський спецпідрозділ Kraken набирає бійців у штурмову роту
Відновлено набір рекрутів на курс молодого бійця до штурмової роти Kraken, написав у Telegram начальник штабу спецпідрозділу Костянтин Немічев.
Серед вимог до кандидатів – хороша фізична та психологічна підготовка.
Щоб потрапити до Kraken, цивільні можуть заповнити анкету за посиланням.
Анкета для військових, які хочуть перевестися у Kraken, – тут .
Із кандидатами обіцяють зв’язатися.
Про відновлення набору бійців у Kraken було оголошено 3 грудня, проте раніше не повідомлялося, що до спецпідрозділу можуть перевестися військові.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харківський спецпідрозділ Kraken набирає бійців у штурмову роту»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 19:40;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлено набір рекрутів на курс молодого бійця до штурмової роти Kraken, написав у Telegram начальник штабу спецпідрозділу Костянтин Немічев.".