Харківський спецпідрозділ Kraken набирає бійців у штурмову роту

Відновлено набір рекрутів на курс молодого бійця до штурмової роти Kraken, написав у Telegram начальник штабу спецпідрозділу Костянтин Немічев.

Серед вимог до кандидатів – хороша фізична та психологічна підготовка.

Щоб потрапити до Kraken, цивільні можуть заповнити анкету за посиланням.

Анкета для військових, які хочуть перевестися у Kraken, – тут .

Із кандидатами обіцяють зв’язатися.

Про відновлення набору бійців у Kraken було оголошено 3 грудня, проте раніше не повідомлялося, що до спецпідрозділу можуть перевестися військові.