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Харківський спецпідрозділ Kraken набирає бійців у штурмову роту

Суспільство 19:40   15.12.2022
Елена Нагорная
Харківський спецпідрозділ Kraken набирає бійців у штурмову роту

Відновлено набір рекрутів на курс молодого бійця до штурмової роти Kraken, написав у Telegram начальник штабу спецпідрозділу Костянтин Немічев.

Серед вимог до кандидатів – хороша фізична та психологічна підготовка.

Щоб потрапити до Kraken, цивільні можуть заповнити анкету за посиланням.

Анкета для військових, які хочуть перевестися у Kraken, – тут .

Із кандидатами обіцяють зв’язатися.

Про відновлення набору бійців у Kraken було оголошено 3 грудня, проте раніше не повідомлялося, що до спецпідрозділу можуть перевестися військові.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 19:40;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлено набір рекрутів на курс молодого бійця до штурмової роти Kraken, написав у Telegram начальник штабу спецпідрозділу Костянтин Немічев.".