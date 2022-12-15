Полиция показала последствия ночного ракетного удара по Харьковщине (фото)

Российские оккупанты очередной раз ударили по Харьковщине ракетами С-300 — пострадал Купянск.

«Вечером (14 декабря — Ред.) оккупанты совершили ракетную атаку на город Купянск, обстреляли территорию близ пгт Шевченково и поселок Боровая Изюмского района», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в Купянске под удар попал объект критической инфраструктуры. На опубликованных полицией фото видна горящая в воронке труба, что позволяет предположить удар по газопроводу.

Также в полиции проинформировали, что за прошедшие сутки под обстрелами оказались Купянский, Изюмский и Харьковский районы области. По поселку Красное Липецкой громады ударили из минометов. В результате всех этих событий есть одна раненая — 63-летняя жительница Купянщины.