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Полиция показала последствия ночного ракетного удара по Харьковщине (фото)

Происшествия 11:42   15.12.2022
Оксана Горун
Полиция показала последствия ночного ракетного удара по Харьковщине (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Российские оккупанты очередной раз ударили по Харьковщине ракетами С-300 — пострадал Купянск.

«Вечером (14 декабря — Ред.) оккупанты совершили ракетную атаку на город Купянск, обстреляли территорию близ пгт Шевченково и поселок Боровая Изюмского района», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Последствия ракетного удара по Харьковщине 14 декабря показала полиция
Фото: ГУНП в Харьковской области

Ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в Купянске под удар попал объект критической инфраструктуры. На опубликованных полицией фото видна горящая в воронке труба, что позволяет предположить удар по газопроводу.

Последствия ракетного удара по Харьковщине 14 декабря показала полиция 2
Фото: ГУНП в Харьковской области

Также в полиции проинформировали, что за прошедшие сутки под обстрелами оказались Купянский, Изюмский и Харьковский районы области. По поселку Красное Липецкой громады ударили из минометов. В результате всех этих событий есть одна раненая — 63-летняя жительница Купянщины.

Последствия ракетного удара по Харьковщине 14 декабря показала полиция 4
Фото: ГУНП в Харьковской области
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 11:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские оккупанты очередной раз ударили по Харьковщине ракетами С-300 — пострадал Купянск".