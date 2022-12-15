Поліція показала наслідки нічного ракетного удару по Харківщині (фото)
Російські окупанти вкотре вдарили по Харківщині ракетами С-300 – постраждав Куп’янськ.
“Ввечері (14 грудня – Ред.) окупанти здійснили ракетну атаку на місто Куп’янськ, обстріляли територію поблизу смт Шевченкове та селище Борова Ізюмського району”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що в Куп’янську під удар потрапив об’єкт критичної інфраструктури. На опублікованих поліцією фото видно трубу, яка горить у вирві, що дозволяє припустити удар по газопроводу.
Також у поліції поінформували, що минулої доби під обстрілами опинилися Куп’янський, Ізюмський і Харківський райони області. По селищу Красне Липецької громади вдарили з мінометів. У результаті всіх цих подій є одна поранена – 63-річна мешканка Куп’янщини.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 11:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські окупанти вкотре вдарили по Харківщині ракетами С-300 – постраждав Куп’янськ".