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Поліція показала наслідки нічного ракетного удару по Харківщині (фото)

Події 11:42   15.12.2022
Оксана Горун
Поліція показала наслідки нічного ракетного удару по Харківщині (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Російські окупанти вкотре вдарили по Харківщині ракетами С-300 – постраждав Куп’янськ.

“Ввечері (14 грудня – Ред.) окупанти здійснили ракетну атаку на місто Куп’янськ, обстріляли територію поблизу смт Шевченкове та селище Борова Ізюмського району”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наслідки ракетного удару Харківщиною 14 грудня показала поліція

Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що в Куп’янську під удар потрапив об’єкт критичної інфраструктури. На опублікованих поліцією фото видно трубу, яка горить у вирві, що дозволяє припустити удар по газопроводу.

Наслідки ракетного удару Харківщиною 14 грудня показала поліція 2

Також у поліції поінформували, що минулої доби під обстрілами опинилися Куп’янський, Ізюмський і Харківський райони області. По селищу Красне Липецької громади вдарили з мінометів. У результаті всіх цих подій є одна поранена – 63-річна мешканка Куп’янщини.

Наслідки ракетного удару по Харківщині 14 грудня показала поліція.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 11:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські окупанти вкотре вдарили по Харківщині ракетами С-300 – постраждав Куп’янськ".