Россияне планируют новое масштабное наступление в феврале — Резников
Министр обороны Алексей Резников считает, что хотя Украина теперь может успешно защищаться от ракетных ударов РФ по объектам инфраструктуры, появляются доказательства того, что Кремль готовит новое широкое наступление.
«[Призывники] готовятся минимум три месяца. Это означает, что они пытаются начать следующую волну наступления, вероятно, в феврале, как и в прошлом году. Это их план», — рассказал министр обороны в интервью The Guardian.
Говоря о частичной мобилизации в России около 300 тысяч военных, Резников предположил, что половина — часто после минимальной подготовки — используется для усиления сил РФ после ряда неудач на поле боя, остальные готовятся более тщательно для будущих наступательных действий.
«Вторая часть мобилизованных, примерно 150 тысяч человек, начала свои учебные курсы в различных лагерях», — сказал Резников.
Министр ожидает, что Россия продолжит мобилизацию, чтобы бросать в бой как можно больше людей в надежде, что они перевесят меньшие по численности украинские силы.
Резников также высказал мнение, что Украина сейчас побеждает в воздухе. По его словам, системы ПВО повысили свою эффективность с 50% в начале полномасштабной войны до 80% в декабре.
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О том, что РФ может предпринять повторную попытку наступления уже в феврале, также заявил главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist.
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 21:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр обороны Алексей Резников считает, что хотя Украина теперь может успешно защищаться от ракетных ударов РФ по объектам инфраструктуры, появляются доказательства того, что Кремль готовит новое широкое наступление.".