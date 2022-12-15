Росіяни планують новий масштабний наступ у лютому – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що хоча Україна тепер може успішно захищатися від ракетних ударів РФ по об’єктах інфраструктури, з’являються докази того, що Кремль готує новий широкий наступ.

“[Призовники] готуються щонайменше три місяці. Це означає, що вони намагаються розпочати наступну хвилю наступу, ймовірно, у лютому, як і минулого року. Це їхній план”, – розповів міністр оборони в інтерв’ю The Guardian.

Говорячи про часткову мобілізацію в Росії близько 300 тисяч військових, Резніков припустив, що половина – часто після мінімальної підготовки – використовується для посилення сил РФ після низки невдач на полі бою, решта готується ретельніше для майбутніх наступальних дій.

“Друга частина мобілізованих, приблизно 150 тисяч осіб, розпочала свої навчальні курси у різних таборах”, – сказав Резніков.

Міністр очікує, що Росія продовжить мобілізацію, щоб кидати в бій якнайбільше людей, сподіваючись, що вони переважать менші за чисельністю українські сили.

Рєзніков також висловив думку, що Україна зараз перемагає у повітрі. За його словами, системи ППО підвищили свою ефективність із 50% на початку повномасштабної війни до 80% у грудні.

Про те, що РФ може здійснити повторну спробу наступу вже у лютому, також заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю The Economist.