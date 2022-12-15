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Росіяни планують новий масштабний наступ у лютому – Резніков

Події 21:36   15.12.2022
Олена Нагорна
Росіяни планують новий масштабний наступ у лютому – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що хоча Україна тепер може успішно захищатися від ракетних ударів РФ по об’єктах інфраструктури, з’являються докази того, що Кремль готує новий широкий наступ.

“[Призовники] готуються щонайменше три місяці. Це означає, що вони намагаються розпочати наступну хвилю наступу, ймовірно, у лютому, як і минулого року. Це їхній план”, – розповів міністр оборони в інтерв’ю The Guardian.

Говорячи про часткову мобілізацію в Росії близько 300 тисяч військових, Резніков припустив, що половина – часто після мінімальної підготовки – використовується для посилення сил РФ після низки невдач на полі бою, решта готується ретельніше для майбутніх наступальних дій.

“Друга частина мобілізованих, приблизно 150 тисяч осіб, розпочала свої навчальні курси у різних таборах”, – сказав Резніков.

Міністр очікує, що Росія продовжить мобілізацію, щоб кидати в бій якнайбільше людей, сподіваючись, що вони переважать менші за чисельністю українські сили.

Рєзніков також висловив думку, що Україна зараз перемагає у повітрі. За його словами, системи ППО підвищили свою ефективність із 50% на початку повномасштабної війни до 80% у грудні.

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Про те, що РФ може здійснити повторну спробу наступу вже у лютому, також заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю The Economist.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 21:36;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що хоча Україна тепер може успішно захищатися від ракетних ударів РФ по об’єктах інфраструктури, з’являються докази того, що Кремль готує новий широкий наступ.".