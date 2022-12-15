В пятницу трамвай и несколько троллейбусов в Харькове изменят маршруты

С 11:00 до 13:00 16 декабря будет запрещено движение троллейбусов по улицам Гвардейцев-Широнинцев, Валентиновской и Барабашова, а с 10:00 до 14:00 будет прекращено движение трамваев по улице Клочковской, на участке от улицы Новгородской до разворотного круга на проспекте Победы.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, на Салтовке изменения связаны с аварийным ремонтом контактной сети.

В указанное время троллейбусы будут курсировать так:

— №31: разворотный круг «ст. м. «Турбоатом» — пр. Героев Харькова — пр. Льва Ландау — пр. Юбилейный — разворотный круг «602 микрорайон»;

— №35: разворотный круг «ул. Одесская» — пр. Героев Сталинграда — пр. Льва Ландау — пр. Юбилейный — разворотный круг «602 микрорайон»;

— № 34, 56: не курсируют.

Трамвай №20 временно не будет ходить из-за работ по кронированию деревьев.

Он будет курсировать так: разворотный круг «Южный вокзал» — ул. Евгения Котляра — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — Рогатинский проезд — ул. Клочковская — разворотный круг «ул. Новгородская».