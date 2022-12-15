В пятницу трамвай и несколько троллейбусов в Харькове изменят маршруты
С 11:00 до 13:00 16 декабря будет запрещено движение троллейбусов по улицам Гвардейцев-Широнинцев, Валентиновской и Барабашова, а с 10:00 до 14:00 будет прекращено движение трамваев по улице Клочковской, на участке от улицы Новгородской до разворотного круга на проспекте Победы.
Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, на Салтовке изменения связаны с аварийным ремонтом контактной сети.
В указанное время троллейбусы будут курсировать так:
— №31: разворотный круг «ст. м. «Турбоатом» — пр. Героев Харькова — пр. Льва Ландау — пр. Юбилейный — разворотный круг «602 микрорайон»;
— №35: разворотный круг «ул. Одесская» — пр. Героев Сталинграда — пр. Льва Ландау — пр. Юбилейный — разворотный круг «602 микрорайон»;
— № 34, 56: не курсируют.
Трамвай №20 временно не будет ходить из-за работ по кронированию деревьев.
Он будет курсировать так: разворотный круг «Южный вокзал» — ул. Евгения Котляра — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — Рогатинский проезд — ул. Клочковская — разворотный круг «ул. Новгородская».
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 20:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 11:00 до 13:00 16 декабря будет запрещено движение троллейбусов по улицам Гвардейцев-Широнинцев, Валентиновской и Барабашова, а с 10:00 до 14:00 будет прекращено движение трамваев по улице Клочковской, на участке от улицы Новгородской до разворотного круга на проспекте Победы.".