Live
  • Четверг 15.12.2022
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.93
    • 🟢

В пятницу трамвай и несколько троллейбусов в Харькове изменят маршруты

Общество 20:07   15.12.2022
Елена Нагорная
В пятницу трамвай и несколько троллейбусов в Харькове изменят маршруты Фото: сайт Харьковского горсовета

С 11:00 до 13:00 16 декабря будет запрещено движение троллейбусов по улицам Гвардейцев-Широнинцев, Валентиновской и Барабашова, а с 10:00 до 14:00 будет прекращено движение трамваев по улице Клочковской, на участке от улицы Новгородской до разворотного круга на проспекте Победы.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, на Салтовке изменения связаны с аварийным ремонтом контактной сети.

В указанное время троллейбусы будут курсировать так:

— №31: разворотный круг «ст. м. «Турбоатом» — пр. Героев Харькова — пр. Льва Ландау — пр. Юбилейный — разворотный круг «602 микрорайон»;

— №35: разворотный круг «ул. Одесская» — пр. Героев Сталинграда — пр. Льва Ландау — пр. Юбилейный — разворотный круг «602 микрорайон»;

— № 34, 56: не курсируют.

Трамвай №20 временно не будет ходить из-за работ по кронированию деревьев.

Он будет курсировать так: разворотный круг «Южный вокзал» — ул. Евгения Котляра — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — Рогатинский проезд — ул. Клочковская — разворотный круг «ул. Новгородская».

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:15
Туман и гололед: на завтра на Харьковщине объявлено штормовое предупреждение
19:04
Две ракеты С-300 запустил враг по Холодногорскому району Харькова (видео)
18:39
Поселок на Харьковщине завтра останется без холодной воды
18:27
Армия РФ наращивает группировку на Купянском направлении — Генштаб
18:02
На Харьковщине сотрудник телеканала рисовал открытки с Z и флагом РФ (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В пятницу трамвай и несколько троллейбусов в Харькове изменят маршруты»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 20:07;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 11:00 до 13:00 16 декабря будет запрещено движение троллейбусов по улицам Гвардейцев-Широнинцев, Валентиновской и Барабашова, а с 10:00 до 14:00 будет прекращено движение трамваев по улице Клочковской, на участке от улицы Новгородской до разворотного круга на проспекте Победы.".