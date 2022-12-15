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У п’ятницю трамвай і кілька тролейбусів у Харкові змінять маршрути

Суспільство 20:07   15.12.2022
Олена Нагорна
У п’ятницю трамвай і кілька тролейбусів у Харкові змінять маршрути

З 11:00 до 13:00 16 грудня буде заборонено рух тролейбусів вулицями Гвардійців-Широнінців, Валентинівською та Барабашова, а з 10:00 до 14:00 буде припинено рух трамваїв вулицею Клочківською, на ділянці від вулиці Новгородської до розворотного кола на проспекті Перемоги.

Як повідомили у пресслужбі Харківської міськради, на Салтівці зміни пов’язані з аварійним ремонтом контактної мережі.

У вказаний час тролейбуси курсуватимуть так:

– №31: розворотне коло “ст. м. “Турбоатом” – пр. Героїв Харкова – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – розворотне коло “602 мікрорайон”;

– №35: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – розворотне коло “602 мікрорайон”;

– № 34, 56: не курсують.

Трамвай №20 тимчасово не ходитиме через роботи з кронування дерев.

Він курсуватиме так: розворотне коло “Південний вокзал” – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – Рогатинський проїзд – вул. Клочківська – розворотне коло “вул. Новгородська”.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 20:07;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 11:00 до 13:00 16 грудня буде заборонено рух тролейбусів вулицями Гвардійців-Широнінців, Валентинівською та Барабашова, а з 10:00 до 14:00 буде припинено рух трамваїв вулицею Клочківською, на ділянці від вулиці Новгородської до розворотного кола на проспекті Перемоги.".