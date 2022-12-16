14 обстрелов и 2 ракетных удара: статистика вражеского огня по Харьковщине

Генштаб ВСУ сообщил о военной ситуации на Харьковщине. Активных действий российской армии в направлении региона нет, однако продолжаются обстрелы.

В сводке на 6 утра 16 декабря Генштаб сообщил о двух ракетных ударах, которые враг нанес по гражданским объектам Харькова. Напомним, две ракеты ударили по пустому складскому помещению в Холодногорском районе. Обошлось без жертв и пострадавших.

Другие населенные пункты области оказались под огнем артиллерии, танков и минометными обстрелами.

«На Слобожанском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы населенных пунктов Червоная Заря, Высокая Яруга, Красное, Мороховец, Старица, Двуречная и Новомлынск, — сообщили в ГШ. — На Купянском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестовое, Первомайское Харьковской области».

Напомним, американский Институт изучения войны (ISW) во вчерашнем обзоре ситуации на фронте в Украине прогнозировал, что армия РФ может возобновить наступательные действия в направлении Харьковщины.