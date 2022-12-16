14 обстрілів та 2 ракетні удари: статистика ворожого вогню по Харківщині
Генштаб ЗСУ повідомив про військову ситуацію на Харківщині. Активних дій російської армії в напрямку регіону немає, проте тривають обстріли.
У зведенні на 6 ранку 16 грудня Генштаб повідомив про два ракетні удари, які ворог завдав по цивільних об’єктах Харкова. Нагадаємо, дві ракети вдарили по порожньому складському приміщенню в Холодногірському районі. Обійшлося без жертв та постраждалих.
Інші населені пункти області опинилися під вогнем артилерії, танків та мінометними обстрілами.
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“На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з танків і артилерії райони населених пунктів Червона Зоря, Висока Яруга, Червоне, Мороховець, Стариця, Дворічна і Новомлинськ, – повідомили в ГШ. – На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріл з танків, мінометів, у районах населених пунктів Вільшана, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області”.
Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) у вчорашньому огляді ситуації на фронті в Україні прогнозував, що армія РФ може відновити наступальні дії у напрямку Харківщини.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 07:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про військову ситуацію на Харківщині. Активних дій російської армії в напрямку регіону немає, проте тривають обстріли".