Live
  • П’ятниця 16.12.2022
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.85
    • 🔴

14 обстрілів та 2 ракетні удари: статистика ворожого вогню по Харківщині

Події 07:12   16.12.2022
Оксана Горун
14 обстрілів та 2 ракетні удари: статистика ворожого вогню по Харківщині

Генштаб ЗСУ повідомив про військову ситуацію на Харківщині. Активних дій російської армії в напрямку регіону немає, проте тривають обстріли.

У зведенні на 6 ранку 16 грудня Генштаб повідомив про два ракетні удари, які ворог завдав по цивільних об’єктах Харкова. Нагадаємо, дві ракети вдарили по порожньому складському приміщенню в Холодногірському районі. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Інші населені пункти області опинилися під вогнем артилерії, танків та мінометними обстрілами.

  • Читайте також: Армія РФ нарощує угруповання на Куп’янському напрямку – Генштаб

    • “На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з танків і артилерії райони населених пунктів Червона Зоря, Висока Яруга, Червоне, Мороховець, Стариця, Дворічна і Новомлинськ, – повідомили в ГШ. – На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріл з танків, мінометів, у районах населених пунктів Вільшана, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області”.

    Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) у вчорашньому огляді ситуації на фронті в Україні прогнозував, що армія РФ може відновити наступальні дії у напрямку Харківщини.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    17:17
    Ракетний удар по Харкову: куди “прилетіло”, показала прокуратура (фото)
    11:42
    Поліція показала наслідки нічного ракетного удару по Харківщині (фото)
    08:42
    По Харківщині вночі били ракетами С-300, є поранена – Синєгубов
    08:11
    На Харківщині через російський обстріл спалахнула двоповерхова будівля
    07:17
    Армія РФ намагається покращити тактичне становище на Куп’янському напрямі – ГШ

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «14 обстрілів та 2 ракетні удари: статистика ворожого вогню по Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 07:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про військову ситуацію на Харківщині. Активних дій російської армії в напрямку регіону немає, проте тривають обстріли".