Дві ракети С-300 запустив ворог по Холодногірському району Харкова (відео)

Близько 14.30 15 грудня російська армія запустила дві ракети С-300 з території Бєлгородської області по складських приміщеннях в Холодногірському районі Харкова.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Також він опублікував відео з місця події.

“Було запущено дві ракети С-300 по складському приміщенню. Воно було порожнє, підприємницька діяльність усередині не здійснювалася. Не було ані поряд, ані всередині цього приміщення жодної військової інфраструктури чи військових “, – розповів він.

Відео: Харківська облпрокуратура



Також він зазначив, що буде розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що повітряна тривога була оголошена в регіоні о 14:32 – мешканці Харкова та передмістя чули вибухи. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ вдарила ракетами С-300 по Холодногірському району Харкова. При цьому мер Харкова Ігор Терехов написав, що ворог обстрілює інфраструктурні об’єкти.