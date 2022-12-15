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Ракетний удар по Харкову: куди “прилетіло”, показала прокуратура (фото)

Події 17:17   15.12.2022
Елена Нагорная
Ракетний удар по Харкову: куди “прилетіло”, показала прокуратура (фото)

Внаслідок ворожого ракетного удару по Холодногірському району Харкова близько 14:30 15 грудня було пошкоджено складські приміщення підприємства.

Жодних військових об’єктів на зазначеній території і поряд немає, повідомили у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

За даними відомства, російська армія вдарила ракетами С-300 із території Бєлгородської області РФ. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


Фото: Харківська облпрокуратура

Нагадаємо, що повітряна тривога була оголошена в регіоні о 14:32 – мешканці Харкова та передмістя чули вибухи. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ вдарила ракетами С-300 по Холодногірському району Харкова. При цьому мер Харкова Ігор Терехов написав, що ворог обстрілює інфраструктурні об’єкти.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 17:17;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого ракетного удару по Холодногірському району Харкова близько 14:30 15 грудня було пошкоджено складські приміщення підприємства.".