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Ракетный удар по Харькову: куда «прилетело», показала прокуратура (фото)

Происшествия 17:17   15.12.2022
Елена Нагорная
Ракетный удар по Харькову: куда «прилетело», показала прокуратура (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

В результате вражеского ракетного удара по Холодногорскому району Харькова около 14:30 15 декабря были повреждены складские помещения предприятия.

Никаких военных объектов на указанной территории и рядом нет, сообщили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

По данным ведомства, российская армия ударила ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

Напомним, что воздушная тревога была объявлена в регионе в 14:32 — жители Харькова и пригорода слышали взрывы. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ ударила ракетами С-300 по Холодногорскому району Харькова. При этом мэр Харькова Игорь Терехов написал, что враг обстреливает инфраструктурные объекты.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 17:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского ракетного удара по Холодногорскому району Харькова около 14:30 15 декабря были повреждены складские помещения предприятия.".