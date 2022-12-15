Ракетный удар по Харькову: куда «прилетело», показала прокуратура (фото)
В результате вражеского ракетного удара по Холодногорскому району Харькова около 14:30 15 декабря были повреждены складские помещения предприятия.
Никаких военных объектов на указанной территории и рядом нет, сообщили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.
По данным ведомства, российская армия ударила ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
Напомним, что воздушная тревога была объявлена в регионе в 14:32 — жители Харькова и пригорода слышали взрывы. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ ударила ракетами С-300 по Холодногорскому району Харькова. При этом мэр Харькова Игорь Терехов написал, что враг обстреливает инфраструктурные объекты.
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 17:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского ракетного удара по Холодногорскому району Харькова около 14:30 15 декабря были повреждены складские помещения предприятия.".