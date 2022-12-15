Две ракеты С-300 запустил враг по Холодногорскому району Харькова (видео)

Около 14:30 15 декабря российская армия запустила две ракеты С-300 с территории Белгородской области по складским помещениям в Холодногорском районе Харькова.

Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Также он опубликовал видео с места происшествия.

«Было запущено две ракеты С-300 по складскому помещению. Оно было пустое, предпринимательская деятельность внутри не осуществлялась. Не было ни рядом, ни внутри этого помещения никакой военной инфраструктуры или военных«, — рассказал он.

Видео: Харьковская облпрокуратура



Также он отметил, что будет начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что воздушная тревога была объявлена в регионе в 14:32 — жители Харькова и пригорода слышали взрывы. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ ударила ракетами С-300 по Холодногорскому району Харькова. При этом мэр Харькова Игорь Терехов написал, что враг обстреливает инфраструктурные объекты.