Две ракеты С-300 запустил враг по Холодногорскому району Харькова (видео)
Около 14:30 15 декабря российская армия запустила две ракеты С-300 с территории Белгородской области по складским помещениям в Холодногорском районе Харькова.
Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Также он опубликовал видео с места происшествия.
«Было запущено две ракеты С-300 по складскому помещению. Оно было пустое, предпринимательская деятельность внутри не осуществлялась. Не было ни рядом, ни внутри этого помещения никакой военной инфраструктуры или военных«, — рассказал он.
Видео: Харьковская облпрокуратура
Также он отметил, что будет начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, что воздушная тревога была объявлена в регионе в 14:32 — жители Харькова и пригорода слышали взрывы. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ ударила ракетами С-300 по Холодногорскому району Харькова. При этом мэр Харькова Игорь Терехов написал, что враг обстреливает инфраструктурные объекты.
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 19:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:30 15 декабря российская армия запустила две ракеты С-300 с территории Белгородской области по складским помещениям в Холодногорском районе Харькова.".