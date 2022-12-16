Чрезвычайная ситуация. Укрэнерго потеряло более 50% потребления энергосистемы
Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию после сегодняшних российских обстрелов.
После ракетной атаки произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы.
В этой связи компания объявила о режиме системной аварии.
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 13:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию после сегодняшних российских обстрелов.".