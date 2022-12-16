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Чрезвычайная ситуация. Укрэнерго потеряло более 50% потребления энергосистемы

Общество 13:15   16.12.2022
Оксана Якушко
Чрезвычайная ситуация. Укрэнерго потеряло более 50% потребления энергосистемы

Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию после сегодняшних российских обстрелов.

После ракетной атаки произошла потеря более 50% потребления объединенной энергетической системы.
В этой связи компания объявила о режиме системной аварии.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 13:15;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию после сегодняшних российских обстрелов.".