Надзвичайна ситуація. Укренерго втратило понад 50% споживання енергосистеми

Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію після сьогоднішнього російського обстрілу.

Після ракетної атаки сталася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергетичної системи.

У зв’язку з цим компанія оголосила про режим системної аварії.