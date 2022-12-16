Надзвичайна ситуація. Укренерго втратило понад 50% споживання енергосистеми
Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію після сьогоднішнього російського обстрілу.
Після ракетної атаки сталася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергетичної системи.
У зв’язку з цим компанія оголосила про режим системної аварії.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 13:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію після сьогоднішнього російського обстрілу.".