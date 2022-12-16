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Харьковский театр посреди войны проведет премьеру по произведению Ремарка

Культура 23:00   16.12.2022
Павел Велицкий
Харьковский театр посреди войны проведет премьеру по произведению Ремарка

Театр, из названия которого трудами депутатов облсовета никак не могут убрать слово «русский» и фамилию Пушкина, возобновил работу и уже подготовил премьеру.

Завтра, 17 декабря, она состоится на малой сцене театра и билеты уже разобрали. Для зрителей актеры подготовили постановку по роману Эриха Марии Ремарка «Возлюби ближнего своего».

«Как-то мы так побеседовали с директором и поняли, что хочется что-то сделать о людях для людей. Не сколько о войне, потому что мы живем в ней. И это такое обстоятельство, от которого мы не сможем оторваться. Потому мы остановились на произведениях Ремарка. Я с ними очень хорошо знаком. Я по ним научную работу писал, относился к этому. И захотелось взять произведение «Возлюби ближнего своего». Потому что он просто о том, как людям в сложное время. Они стараются не потерять друг друга прежде всего. И как-нибудь приготовить в тяжелых обстоятельствах. Это нам показалось очень близким к настоящему», — объяснил режиссер Харьковского академического драматического театра все еще им. А.С. Пушкина Владимир Давыденко.

Подробнее о том, как работается актерам во время войны и что они думают о хайпе вокруг Пушкина – в сюжете МГ «Объектив».

Автор: Павел Велицкий

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 23:00;

    • Корреспондент Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Театр, из названия которого трудами депутатов облсовета никак не могут убрать слово «русский» и фамилию Пушкина, возобновил работу и уже подготовил премьеру".