Харківський театр посеред війни проведе прем’єру за твором Ремарка

Театр, з назви якого “завдяки” депутатам облради ніяк не можуть прибрати слово “російський” та прізвище Пушкіна, відновив роботу і вже підготував прем’єру.

Завтра, 17 грудня, вона відбудеться на малій сцені театру, а квитки вже розібрали. Для глядачів актори підготували постановку за романом Еріха Марії Ремарка “Люби ближнього свого”.

“Якось ми так поговорили з директором і зрозуміли, що хочеться щось зробити про людей для людей. Не скільки про війну, тому що ми в ній живемо. І це така обставина, від якої ми не зможемо відірватися. Тому ми зупинилися на творах Ремарка. Я з ними дуже добре знайомий. Я по ним наукову роботу писав, ставив до цього. І захотілось взяти твір «Полюби ближнього свого». Тому що він просто про те як людям в складний час. Вони намагаються не втратити одне одного перш за все. І якось зготувати у тяжких обставинах. Це нам здалося дуже близьким до сьогодення”, – пояснив режисер Харківського академічного драматичного театру все ще ім. О.С. Пушкіна Володимир Давиденко.

Докладніше про те, як працюється акторам під час війни та що вони думають про хайп навколо Пушкіна – у сюжеті МГ “Об’єктив”.