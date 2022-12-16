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На Харьковщине прогремели взрывы, в одной из громад аварийное отключение света

Происшествия 08:48   16.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине прогремели взрывы, в одной из громад аварийное отключение света

Около 8:43 утра 16 декабря жители Харьковской области слышали взрывы на территории региона. В этот момент по всей Украине оглашена масштабная воздушная тревога.

Информации о «прилетах» на данный момент нет, наблюдатели сообщают о работе ПВО. Тем временем в одной из громад области произошло аварийное отключение света.

«В Лозовской громаде аварийное обесточивание! Электроснабжение отсутствует на всех коммунальных предприятиях. Работаем по аварийным графикам. Первоначально запитываем больницы. Угрозы размерзания теплосетей пока нет. На сегодняшний день передают плюсовую температуру. Держимся!», — написал мэр Лозовой Сергей Зеленский.

Ранее о возможности отключений света по Украине сообщил глава Житомирской ОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 08:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 8:43 утра 16 декабря жители Харьковской области слышали взрывы на территории региона. В этот момент по всей Украине оглашена масштабная воздушная тревога".