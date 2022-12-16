На Харківщині пролунали вибухи, в одній із громад аварійне відключення світла

Близько 8:43 ранку 16 грудня мешканці Харківської області чули вибухи на території регіону. У цей момент по всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Інформації про “прильоти” наразі немає, спостерігачі повідомляють про роботу ППО. Тим часом в одній із громад області сталося аварійне відключення світла.

“У Лозівській громаді аварійне знеструмлення! Електропостачання відсутнє на всіх комунальних підприємствах. Працюємо за аварійними графіками. Спочатку запитуємо лікарні. Загрози розмірення тепломереж поки немає. На сьогоднішній день передають плюсову температуру. Тримаємося!”, – написав мер Лозовий Сергій Зеленський.

Раніше про можливість відключення світла по Україні повідомив голова Житомирської ОВУ.