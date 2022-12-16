Ракетний удар по Україні: енергетики відключають світло

Світло в будинках мешканців України та Харківської області зокрема може зникнути не через влучання ракет по об’єктах критичної інфраструктури.

На даний момент на території України – масштабна повітряна тривога. Вона оголошена в більшості областей, у тому числі Харківській. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про те, що “очікується” близько 60 ракет, запущених стратегічною авіацією РФ. Частина з них – уже в повітряному просторі України.

Водночас голова ще однієї ОВА – Житомирської – попередив про відключення світла по Україні.

“У зв’язку із загрозою ракетного удару по об’єктах енерегтечної інфраструктури, енергетики застосовують відключення енергопостачання! Це дозволить запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет. Зберігайте спокій. Опісля закінчення тривоги енергоживлення буде відновлено!” – написав у телеграмі голова ЖОВА Віталій Бунченко.

Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов попередив мешканців Харківщини про небезпеку та попросив не ігнорувати цю тривогу.