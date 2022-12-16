Ракетний удар по Україні: енергетики відключають світло
Світло в будинках мешканців України та Харківської області зокрема може зникнути не через влучання ракет по об’єктах критичної інфраструктури.
На даний момент на території України – масштабна повітряна тривога. Вона оголошена в більшості областей, у тому числі Харківській. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про те, що “очікується” близько 60 ракет, запущених стратегічною авіацією РФ. Частина з них – уже в повітряному просторі України.
Водночас голова ще однієї ОВА – Житомирської – попередив про відключення світла по Україні.
“У зв’язку із загрозою ракетного удару по об’єктах енерегтечної інфраструктури, енергетики застосовують відключення енергопостачання! Це дозволить запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет. Зберігайте спокій. Опісля закінчення тривоги енергоживлення буде відновлено!” – написав у телеграмі голова ЖОВА Віталій Бунченко.
Нагадаємо, голова ХОВА Олег Синєгубов попередив мешканців Харківщини про небезпеку та попросив не ігнорувати цю тривогу.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 08:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Світло в будинках мешканців України та Харківської області зокрема може зникнути не через влучання ракет по об’єктах критичної інфраструктури".