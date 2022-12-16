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Ракетный удар по Украине: энергетики отключают свет

Общество 08:36   16.12.2022
Оксана Горун
Ракетный удар по Украине: энергетики отключают свет

Свет в домах жителей Украины и Харьковской области в частности может исчезнуть не из-за попадания ракет в объекты критической инфраструктуры.

В данный момент на территории Украины — масштабная воздушная тревога. Она объявлена в большинстве областей, в том числе Харьковской. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о том, что «ожидается» около 60 ракет, запущенных стратегической авиацией РФ. Часть из них — уже в воздушном пространстве Украины.

В то же время глава еще одной ОВА — Житомирской — предупредил об отключениях света по Украине.

«В связи с угрозой ракетного удара по объектам энергетичной инфраструктуры, энергетики применяют отключение энергоснабжения! Это позволит предотвратить масштабные повреждения при попадании вражеских ракет. Сохраняйте спокойствие. После окончания тревоги энергопитание будет возобновлено!» — написал в telegram глава ЖОВА Виталий Бунченко.

Напомним, глава ХОВА Олег Синегубов предупредил жителей Харьковщины об опасности и попросил не игнорировать эту тревогу.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 08:36;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Свет в домах жителей Украины и Харьковской области в частности может исчезнуть не из-за попадания ракет в объекты критической инфраструктуры".