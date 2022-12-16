Синегубов: Харьковщина получила партию из 8 мощных генераторов
В Харьковскую область пришла очередная партия из 8 мощных генераторов от Международного Комитета Красного Креста, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Мы получили партию генераторов – больших, мощных. Во-первых, это позволит поддержать нам критическую инфраструктуру: больницы, объекты теплосетей и электроснабжения, Пункты несокрушимости. И сегодня мы получили очередной ракетный удар. И именно такая техника нам очень нужна, чтобы запускать новые мощности и их соответственно восстанавливать. Еще 8 генераторов ожидаем в течение недели», – сообщил Синегубов.
После обстрелов россиян нам необходимо возобновлять электроснабжение, и именно такая техника сегодня очень нужна. Эта партия будет направлена именно в грамады области, в частности, на деоккупированные территории.
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 16:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковскую область пришла очередная партия из 8 мощных генераторов от Международного Комитета Красного Креста, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".