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Синєгубов: Харківщина отримала партію із 8 потужних генераторів

Суспільство 16:49   16.12.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: Харківщина отримала партію із 8 потужних генераторів

На Харківщину прийшла чергова партія із 8 потужних генераторів від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов .

“Ми отримали партію генераторів – великих, потужних. По-перше, це дозволить підтримати нам критичну інфраструктуру: лікарні, об’єкти тепломереж та електропостачання, Пункти незламності. І сьогодні ми дістали черговий ракетний удар. І саме така техніка нам дуже потрібна, щоби запускати нові потужності та їх відповідно відновлювати. Ще 8 генераторів очікуємо протягом тижня», – повідомив Синєгубов.

Після обстрілу росіян нам необхідно відновлювати електропостачання, і саме така техніка сьогодні дуже потрібна. Ця партія буде спрямована саме до громад області, зокрема, на деокуповані території, зазначив начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 16:49;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщину прийшла чергова партія із 8 потужних генераторів від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов .".