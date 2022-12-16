Синєгубов: Харківщина отримала партію із 8 потужних генераторів
На Харківщину прийшла чергова партія із 8 потужних генераторів від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов .
“Ми отримали партію генераторів – великих, потужних. По-перше, це дозволить підтримати нам критичну інфраструктуру: лікарні, об’єкти тепломереж та електропостачання, Пункти незламності. І сьогодні ми дістали черговий ракетний удар. І саме така техніка нам дуже потрібна, щоби запускати нові потужності та їх відповідно відновлювати. Ще 8 генераторів очікуємо протягом тижня», – повідомив Синєгубов.
Після обстрілу росіян нам необхідно відновлювати електропостачання, і саме така техніка сьогодні дуже потрібна. Ця партія буде спрямована саме до громад області, зокрема, на деокуповані території, зазначив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 16:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщину прийшла чергова партія із 8 потужних генераторів від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов .".