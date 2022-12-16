В ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки

В Купянске поврежден водопровод, а в Харькове — складские помещения, в регионе за сутки произошел один пожар.

«Пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Купянском районе на территории Куриловской громады. Там горел частный дом на площади 60 кв. м. В течение часа бойцы 44-го ГПСЧ справились с огнем. Пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также спасатели выезжали на два места ракетных ударов на Харьковщине, которые обошлись без пожаров.

«Два раза спасательные подразделения выезжали на проверку мест обстрелов, где не произошло пожаров. В городе Купянске вражеский боеприпас попал в землю, повредив водопровод и газопровод среднего давления. В Холодногорском районе Харькова ракеты попали в неэксплуатируемый объект. Пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.

В целом, за сутки в регионе случилось восемь пожаров.