В ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки
В Купянске поврежден водопровод, а в Харькове — складские помещения, в регионе за сутки произошел один пожар.
«Пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Купянском районе на территории Куриловской громады. Там горел частный дом на площади 60 кв. м. В течение часа бойцы 44-го ГПСЧ справились с огнем. Пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также спасатели выезжали на два места ракетных ударов на Харьковщине, которые обошлись без пожаров.
«Два раза спасательные подразделения выезжали на проверку мест обстрелов, где не произошло пожаров. В городе Купянске вражеский боеприпас попал в землю, повредив водопровод и газопровод среднего давления. В Холодногорском районе Харькова ракеты попали в неэксплуатируемый объект. Пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.
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В целом, за сутки в регионе случилось восемь пожаров.
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 08:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске поврежден водопровод, а в Харькове — складские помещения, в регионе за сутки произошел один пожар".