У ДСНС повідомили про наслідки обстрілів Харківщини за добу

У Куп’янську пошкоджено водогін, а в Харкові – складські приміщення, у регіоні за добу сталася одна пожежа.

“Пожежа, викликана ворожими обстрілами, сталася в Куп’янському районі на території Курилівської громади. Там горів приватний будинок на площі 60 кв. м. Протягом години бійці 44-го ДПРЧ впоралися з вогнем. Постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС. України в Харківській області.

Також рятувальники виїжджали на два місця ракетних ударів по Харківщині, які обійшлися без пожеж.

“Два рази рятувальні підрозділи виїжджали на перевірку місць обстрілів, де не сталося пожеж. У місті Куп’янську ворожий боєприпас потрапив у землю, пошкодивши водопровід та газопровід середнього тиску. У Холодногірському районі Харкова ракети влучили в неексплуатований об’єкт. Постраждалих немає”, – зазначили у ДСНС.

Загалом за добу в регіоні сталося вісім пожеж.