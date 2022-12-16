У ДСНС повідомили про наслідки обстрілів Харківщини за добу
У Куп’янську пошкоджено водогін, а в Харкові – складські приміщення, у регіоні за добу сталася одна пожежа.
“Пожежа, викликана ворожими обстрілами, сталася в Куп’янському районі на території Курилівської громади. Там горів приватний будинок на площі 60 кв. м. Протягом години бійці 44-го ДПРЧ впоралися з вогнем. Постраждалих немає”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС. України в Харківській області.
Також рятувальники виїжджали на два місця ракетних ударів по Харківщині, які обійшлися без пожеж.
“Два рази рятувальні підрозділи виїжджали на перевірку місць обстрілів, де не сталося пожеж. У місті Куп’янську ворожий боєприпас потрапив у землю, пошкодивши водопровід та газопровід середнього тиску. У Холодногірському районі Харкова ракети влучили в неексплуатований об’єкт. Постраждалих немає”, – зазначили у ДСНС.
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Загалом за добу в регіоні сталося вісім пожеж.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 08:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську пошкоджено водогін, а в Харкові – складські приміщення, у регіоні за добу сталася одна пожежа".