«Харьковоблэнерго» обнародовало график почасовых отключений света на неделю
График «Харьковоблэнерго» на 19-25 декабря имеет обновленное время отключений.
В новом графике имеется 12 очередей отключений с обновленным временем отсутствия света. Адреса потребителей прикреплены к очередям, сообщила пресс-секретарь «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 21:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "График «Харьковоблэнерго» на 19-25 декабря имеет обновленное время отключений.".