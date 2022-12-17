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«Харьковоблэнерго» обнародовало график почасовых отключений света на неделю

Общество 21:07   17.12.2022
Оксана Якушко
«Харьковоблэнерго» обнародовало график почасовых отключений света на неделю

График «Харьковоблэнерго» на 19-25 декабря имеет обновленное время отключений.

В новом графике имеется 12 очередей отключений с обновленным временем отсутствия света. Адреса потребителей прикреплены к очередям, сообщила пресс-секретарь «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 21:07;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "График «Харьковоблэнерго» на 19-25 декабря имеет обновленное время отключений.".