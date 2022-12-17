«Харьковоблэнерго» обнародовало график почасовых отключений света на неделю

График «Харьковоблэнерго» на 19-25 декабря имеет обновленное время отключений.

В новом графике имеется 12 очередей отключений с обновленным временем отсутствия света. Адреса потребителей прикреплены к очередям, сообщила пресс-секретарь «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.