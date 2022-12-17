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“Харківобленерго” оприлюднило графік погодинних відключень світла на тиждень

Суспільство 21:07   17.12.2022
Оксана Якушко
“Харківобленерго” оприлюднило графік погодинних відключень світла на тиждень

Графік “Харківобленерго” на 19-25 грудня має оновлений час відключень.

У новому графіку є 12 черг відключень із оновленим часом відсутності світла. Адреси споживачів прикріплені до черг, повідомила прес-секретар “Харківобленерго” Марина Шевченко.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2022 в 21:07;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графік “Харківобленерго” на 19-25 грудня має оновлений час відключень.".