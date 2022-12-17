“Харківобленерго” оприлюднило графік погодинних відключень світла на тиждень

Графік “Харківобленерго” на 19-25 грудня має оновлений час відключень.

У новому графіку є 12 черг відключень із оновленим часом відсутності світла. Адреси споживачів прикріплені до черг, повідомила прес-секретар “Харківобленерго” Марина Шевченко.