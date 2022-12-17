Коллаборанты недели на Харьковщине: директор лицея и агитаторша рф

Следователи и дознаватели Харьковщины обнаружили очередных коллаборантов, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

За последние дни харьковские следователи вручили подозрения:

Владимир, 48 лет. Он был директором школы в пгт. Савинцы №1, пока во время оккупации в августе добровольно не стал внедрять стандарты образования рф в родной школе. Подозрение вручили по ч.3 ст. 111-1.

Сергей, 44 года. Сергей еще в мае пошел работать в местную «народную милицию» в пгт Боровая, оккупанты доверили ему быть дежурным. Сергей после деоккупации исчез – потому подозрение выписали заочно по ч.7 ст.111-1. После возвращения Сергея домой его ожидает суд по преступлению санкция, по которому – лишение свободы до 15 лет.

Елена, 49 лет. Во время оккупации жила в пгт Чкаловское и призвала местных жителей поддерживать РФ, отменить украинские деньги, и уверяла всех, что они из России навсегда. В сентябре Чкаловское освободили от оккупантов, а Елена получила подозрение по ч.1 ст. 111-1 – коллаборационная деятельность.

Валерий, 39 лет. Живёт в селе Новая Гнилица, которая тоже была под оккупацией с 24 февраля. Этот мужчина также публично призвал к поддержке страны-агрессора, рассказывал об этом в общественных местах и убеждал знакомых. Цитата Валерия: «Когда придет власть России, все будет хорошо, что сейчас России в селе обустроятся и пойдут дальше, на Чугуев, а потом на Харьков». Получил подозрение по ч.1 ст. 111-1.