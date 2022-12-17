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Колаборанти тижня на Харківщині: директор ліцею та агітаторка рф

Суспільство 10:31   17.12.2022
Оксана Якушко
Колаборанти тижня на Харківщині: директор ліцею та агітаторка рф

Слідчі та дізнавачі Харківщини виявили чергових колаборантів, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

За останні дні харківські слідчі вручили підозри:

Володимир, 48 років. Він був директором школи у смт. Савинці №1, поки під час окупації у серпні добровільно став запроваджувати стандарти освіти рф у рідній школі. Підозру вручили за ч.3 ст. 111-1.

Сергій, 44 роки. Сергій ще у травні пішов працювати до місцевої “народної міліції” у смт Борова, окупанти довірили йому бути черговим. Сергій після деокупації зник, тому підозру виписали заочно за ч.7 ст.111-1. Після повернення Сергія додому на нього чекає суд щодо злочину, санкція, за яким – позбавлення волі до 15 років.

Олена, 49 років. Під час окупації жила у смт Чкаловське і закликала місцевих жителів підтримувати рф, скасувати українські гроші, та запевняла всіх, що вони з рф назавжди. У вересні Чкаловське звільнили від окупантів, а Олена отримала підозру за ч.1 ст. 111-1 – колабораційна діяльність.

Валерій, 39 років. Мешкає в селі Нова Гнилиця, яка також була під окупацією з 24 лютого. Цей чоловік також публічно закликав до підтримки країни-агресора, розповідав про це у громадських місцях та переконував знайомих. Цитата Валерія: “Коли прийде влада рф, все буде гаразд, що зараз рф в селі облаштуються і підуть далі, на Чугуїв, а потім на Харків”. Отримав підозру за ч.1 ст. 111-1.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2022 в 10:31;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі та дізнавачі Харківщини виявили чергових колаборантів, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.".