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Влаштовувала масові заходи для підтримки РФ, СБУ викрила зрадницю

Україна 11:00   04.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Влаштовувала масові заходи для підтримки РФ, СБУ викрила зрадницю Фото: Владислав Абдула

СБУ оголосила підозру 56-річній жінці, яка співпрацювала з ворогом під час окупації Куп’янського району, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. 

“Встановлено, що на початку серпня 2022 року колаборантка підписала трудовий договір з головою «Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області». Згідно з цим договором вона отримала посаду “виконувача обов’язків спеціаліста територіального управління (Дворічанського) відділу культури, молоді та спорту» у незаконній адміністрації”, – розповіли у СБУ.

На цій посаді, за даними силовиків, зрадниця займалася матеріально-побутовим забезпеченням відділу, а також здійснювала облік літератури українського видавництва. Крім того, жінка організовувала масові заходи, на яких агітували підтримувати дії Російської Федерації.

За матеріалами СБУ фігурантці вручили підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 11:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ вручила підозру 56-річній жінці, яка співпрацювала з ворогом під час окупації Куп’янського району, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. ".