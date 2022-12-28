Допомагали перекидати ешелони рф на Харківщину. СБУ впіймала зрадників

СБУ затримала на Харківщині колаборантів-залізничників, які допомагали перекидати російську армію в Україну.

Зловмисниками виявились колишні працівники регіональної філії Укрзалізниці, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників. Під час окупації регіону вони приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації.

Там їх призначили керівником та його заступником виробничого підрозділу створеного агресором «Купянской колейной машинной станции».

На цих «посадах» вони допомагали рф відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупантів на східному фронті.

Колаборанти сприяли перекиданню залізницею військової техніки, озброєння та боєприпасів з території рф до тимчасово захоплених районів Харківщини.

Після звільнення регіону зловмисники намагались «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Але співробітники СБУ встановили їх місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання вартою.

Заходи з викриття поплічників агресора проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.