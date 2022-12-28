Помогали перевозить эшелоны с армией рф на Харьковщину. СБУ поймала предателей

СБУ задержала в Харьковской области коллаборантов-железнодорожников, которые помогали перебрасывать российскую армию в Украину.

Злоумышленниками оказались бывшие работники регионального филиала Укрзализныци, которые в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков. Во время оккупации региона они вступили в ряды местной администрации.

Там их назначили руководителем и заместителем производственного подразделения, созданного агрессором «Купянской колейной машинной станции».

На этих «должностях» они помогали рф возобновлять железнодорожное сообщение с регионом для обеспечения потребностей оккупантов на восточном фронте.

Коллаборанты способствовали переброске по железной дороге военной техники, вооружения и боеприпасов с территории рф в временно захваченные районы Харьковщины.

После освобождения региона злоумышленники пытались «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия.

Но сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания стражей.

Мероприятия по разоблачению приспешников агрессора проводили сотрудники СБУ Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.