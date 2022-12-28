Помогали перевозить эшелоны с армией рф на Харьковщину. СБУ поймала предателей
СБУ задержала в Харьковской области коллаборантов-железнодорожников, которые помогали перебрасывать российскую армию в Украину.
Злоумышленниками оказались бывшие работники регионального филиала Укрзализныци, которые в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков. Во время оккупации региона они вступили в ряды местной администрации.
Там их назначили руководителем и заместителем производственного подразделения, созданного агрессором «Купянской колейной машинной станции».
На этих «должностях» они помогали рф возобновлять железнодорожное сообщение с регионом для обеспечения потребностей оккупантов на восточном фронте.
Коллаборанты способствовали переброске по железной дороге военной техники, вооружения и боеприпасов с территории рф в временно захваченные районы Харьковщины.
После освобождения региона злоумышленники пытались «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия.
Но сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания стражей.
Мероприятия по разоблачению приспешников агрессора проводили сотрудники СБУ Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 17:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала в Харьковской области коллаборантов-железнодорожников, которые помогали перебрасывать российскую армию в Украину.".