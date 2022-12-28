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Помогали перевозить эшелоны с армией рф на Харьковщину. СБУ поймала предателей

Общество 17:08   28.12.2022
Оксана Якушко
Помогали перевозить эшелоны с армией рф на Харьковщину. СБУ поймала предателей

СБУ задержала в Харьковской области коллаборантов-железнодорожников, которые помогали перебрасывать российскую армию в Украину.

Злоумышленниками оказались бывшие работники регионального филиала Укрзализныци, которые в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков. Во время оккупации региона они вступили в ряды местной администрации.

Там их назначили руководителем и заместителем производственного подразделения, созданного агрессором «Купянской колейной машинной станции».
На этих «должностях» они помогали рф возобновлять железнодорожное сообщение с регионом для обеспечения потребностей оккупантов на восточном фронте.

Коллаборанты способствовали переброске по железной дороге военной техники, вооружения и боеприпасов с территории рф в временно захваченные районы Харьковщины.
После освобождения региона злоумышленники пытались «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия.

Но сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания стражей.

Мероприятия по разоблачению приспешников агрессора проводили сотрудники СБУ Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 17:08;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала в Харьковской области коллаборантов-железнодорожников, которые помогали перебрасывать российскую армию в Украину.".