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Устраивала массовые мероприятия для поддержки РФ, СБУ вычислила предательницу

Украина 11:00   04.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Устраивала массовые мероприятия для поддержки РФ, СБУ вычислила предательницу Фото: Владислав Абдула

СБУ вручила подозрение 56-летней женщине, которая сотрудничала с врагом во время оккупации Купянского района, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Установлено, что в начале августа 2022 года коллаборантка подписала трудовой договор с председателем «Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области». Согласно этому договору она получила должность «исполняющей обязанности специалиста территориального управления (Двуречанского) отдела культуры, молодежи и спорта» в незаконной администрации», – рассказали в СБУ.

На этой должности, по данным силовиков, предательница занималась материально-бытовым обеспечением отдела, а также осуществляла учет литературы украинского издательства. Также женщина организовывала массовые мероприятия, на которых агитировали поддерживать действия Российской Федерации.

По материалам СБУ фигурантке вручили подозрении по ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 11:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ вручила подозрение 56-летней женщине, которая сотрудничала с врагом во время оккупации Купянского района, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.. ".