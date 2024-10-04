Устраивала массовые мероприятия для поддержки РФ, СБУ вычислила предательницу
СБУ вручила подозрение 56-летней женщине, которая сотрудничала с врагом во время оккупации Купянского района, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
«Установлено, что в начале августа 2022 года коллаборантка подписала трудовой договор с председателем «Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области». Согласно этому договору она получила должность «исполняющей обязанности специалиста территориального управления (Двуречанского) отдела культуры, молодежи и спорта» в незаконной администрации», – рассказали в СБУ.
На этой должности, по данным силовиков, предательница занималась материально-бытовым обеспечением отдела, а также осуществляла учет литературы украинского издательства. Также женщина организовывала массовые мероприятия, на которых агитировали поддерживать действия Российской Федерации.
По материалам СБУ фигурантке вручили подозрении по ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: вручили подозрение, коллабаранты, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 11:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ вручила подозрение 56-летней женщине, которая сотрудничала с врагом во время оккупации Купянского района, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.. ".