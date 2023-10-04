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Банда предателей искала атошников и патриотов во время оккупации Харьковщины

Происшествия 17:52   04.10.2023
Оксана Якушко
Банда предателей искала атошников и патриотов во время оккупации Харьковщины

Четверо коллаборантов из Купянска искали у местных оружие и сдавали россиянам украинских военных и патриотов, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В июле прошлого года 40-летний мужчина согласился на предложение российских военных и стал «командиром» так называемого «Взвода патрульной службы» в составе «Управления внутренних дел» в оккупированном тогда Купянске. Целью этого «органа» было подавление какого-либо сопротивления военной оккупации со стороны гражданских, насаждение преступной политики и уклада жизни рф, и совершение расправы над гражданами, не желавшими поддерживать «русский мир».

К работе в псевдоправоохранительном органе мужчина привлек еще троих своих приятелей. Его 30-летний знакомый стал «полицейским взвода патрульной службы». Еще двое мужчин в возрасте 34 и 32 лет стали «полицейскими-водителями».

Четверо коллаборантов разыскивали участников АТО, проходивших службу в ВСУ, органах МВД, Национальной Гвардии и украинских патриотов.

Они выискивали у населения оружие, чтобы его передать оккупантам. Также патрулировали город и вместе с россиянами дежурили на блокпостах.

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении четырем мужчинам в коллаборационной деятельности, совершенной организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Решается вопрос об объявлении всех участников орггруппы в розыск.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 17:52;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четверо коллаборантов из Купянска искали у местных оружие и сдавали россиянам украинских военных и патриотов, сообщила Харьковская областная прокуратура.".