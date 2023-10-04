Банда зрадників шукала атошників і патріотів під час окупації Харківщини

Четверо колаборантів із Куп’янська шукали у місцевих зброю та здавали росіянам українських військових і патріотів, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У липні минулого року 40-річний чоловік погодився на пропозицію російських військових та став «командиром» так званого «Взвода патрульной службы» у складі «Управления внутренних дел» в окупованому на той час Куп‘янську. Метою цього «органу» було придушення будь-якого супротиву військовій окупації з боку цивільних, насадження злочинної політики та укладу життя рф, і вчинення розправи над громадянами, які не хотіли підтримувати «русский мир».

До роботи у псевдоправоохоронному органі чоловік залучив ще трьох своїх знайомих. Його 30-річний знайомий обійняв посаду «полицейского Взвода патрульной службы». Ще двоє чоловіків віком 34 та 32 роки стали «полицейскими-водителями».

Четверо колаборантів розшукували учасників АТО, осіб, які проходили службу в ЗСУ, органах МВС, Національної Гвардії та українських патріотів.

Вони вишукували у населення зброю, щоб її передати окупантам. Також патрулювали місто і разом з росіянами чергували на блокпостах.

Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру чотирьом чоловікам у колабораційній діяльності, вчиненій організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Наразі вирішується питання щодо оголошення всіх учасників орггрупи у розшук.