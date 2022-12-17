На Харьковщине полиция задержала мужчину, который ограбил пожилых супругов

Полицейские задержали жителя Чугуевского района за разбойное нападение на пенсионеров, сообщила полиция Харьковской области.

Вечером 10 декабря в селе Старая Покровка неизвестный в балаклаве с оружием в руках ворвался в дом пенсионеров. Нападающий ударил 70-летнего мужчину по голове и требовал у пожилых супругов деньги.

Защищаясь, пенсионер вытолкнул нападающего из дома и захлопнул за ним дверь. Злоумышленник скрылся.

Полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый 29-летний мужчина. Его задержали на перроне железнодорожной станции в Чугуевском районе и открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления и заключили под стражу.