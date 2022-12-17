На Харьковщине полиция задержала мужчину, который ограбил пожилых супругов
Полицейские задержали жителя Чугуевского района за разбойное нападение на пенсионеров, сообщила полиция Харьковской области.
Вечером 10 декабря в селе Старая Покровка неизвестный в балаклаве с оружием в руках ворвался в дом пенсионеров. Нападающий ударил 70-летнего мужчину по голове и требовал у пожилых супругов деньги.
Защищаясь, пенсионер вытолкнул нападающего из дома и захлопнул за ним дверь. Злоумышленник скрылся.
Полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый 29-летний мужчина. Его задержали на перроне железнодорожной станции в Чугуевском районе и открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления и заключили под стражу.
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 15:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские задержали жителя Чугуевского района за разбойное нападение на пенсионеров, сообщила полиция Харьковской области.".