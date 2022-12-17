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На Харьковщине полиция задержала мужчину, который ограбил пожилых супругов

Общество 15:05   17.12.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине полиция задержала мужчину, который ограбил пожилых супругов

Полицейские задержали жителя Чугуевского района за разбойное нападение на пенсионеров, сообщила полиция Харьковской области.

Вечером 10 декабря в селе Старая Покровка неизвестный в балаклаве с оружием в руках ворвался в дом пенсионеров. Нападающий ударил 70-летнего мужчину по голове и требовал у пожилых супругов деньги.
Защищаясь, пенсионер вытолкнул нападающего из дома и захлопнул за ним дверь. Злоумышленник скрылся.

Полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый 29-летний мужчина. Его задержали на перроне железнодорожной станции в Чугуевском районе и открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления и заключили под стражу.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 15:05;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские задержали жителя Чугуевского района за разбойное нападение на пенсионеров, сообщила полиция Харьковской области.".