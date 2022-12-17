На Харківщині поліція затримала чоловіка, який напав і пограбував подружжя
Поліцейські затримали мешканця Чугуївського району за розбійний напад на пенсіонерів, повідомляє поліція Харківської області.
Увечері 10 грудня у селі Стара Покровка невідомий у балаклаві зі зброєю у руках увірвався до будинку пенсіонерів. Нападник вдарив 70-річного чоловіка по голові і вимагав у подружжя гроші.
Захищаючись, пенсіонер виштовхнув нападника з дому і зачинив за ним двері. Зловмисник втік.
Поліцейські встановили, що до злочину причетний раніше засуджений 29-річний чоловік. Його затримали на пероні залізничної станції у Чугуївському районі та відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину та ув’язнили.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2022 в 15:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські затримали мешканця Чугуївського району за розбійний напад на пенсіонерів, повідомляє поліція Харківської області.".