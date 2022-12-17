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На Харьковщине сутки не было пожаров из-за обстрелов – ГСЧС

Общество 08:00   17.12.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине сутки не было пожаров из-за обстрелов – ГСЧС

Три пожара за минувшие сутки погасили спасатели в Харьковской области, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

За сутки с 16 по 17 декабря спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС выезжали на вызовы 26 раз, из которых 3 – на ликвидацию пожаров.
Пожаров от вражеских обстрелов не было.

4 раза спасательные подразделения выезжали на проверку мест попадания вражеских ракет в объекты критической инфраструктуры в Харькове, а также в Купянском и Чугуевском районах области, где не произошло пожаров. Также в этих случаях обошлось без жертв и пострадавших.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 176 взрывоопасных предметов.

Жителям городов Харькова, Купянска, Изюма и с. Песочин Песочинской общины спасатели привезли 43,5 тонны питьевой и технической воды.

Читайте также: В ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 08:00;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три пожара за минувшие сутки погасили спасатели в Харьковской области, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".