На Харьковщине сутки не было пожаров из-за обстрелов – ГСЧС

Три пожара за минувшие сутки погасили спасатели в Харьковской области, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

За сутки с 16 по 17 декабря спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС выезжали на вызовы 26 раз, из которых 3 – на ликвидацию пожаров.

Пожаров от вражеских обстрелов не было.

4 раза спасательные подразделения выезжали на проверку мест попадания вражеских ракет в объекты критической инфраструктуры в Харькове, а также в Купянском и Чугуевском районах области, где не произошло пожаров. Также в этих случаях обошлось без жертв и пострадавших.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 176 взрывоопасных предметов.

Жителям городов Харькова, Купянска, Изюма и с. Песочин Песочинской общины спасатели привезли 43,5 тонны питьевой и технической воды.

Читайте также: В ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки