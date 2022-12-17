На Харьковщине сутки не было пожаров из-за обстрелов – ГСЧС
Три пожара за минувшие сутки погасили спасатели в Харьковской области, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
За сутки с 16 по 17 декабря спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС выезжали на вызовы 26 раз, из которых 3 – на ликвидацию пожаров.
Пожаров от вражеских обстрелов не было.
4 раза спасательные подразделения выезжали на проверку мест попадания вражеских ракет в объекты критической инфраструктуры в Харькове, а также в Купянском и Чугуевском районах области, где не произошло пожаров. Также в этих случаях обошлось без жертв и пострадавших.
Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 176 взрывоопасных предметов.
Жителям городов Харькова, Купянска, Изюма и с. Песочин Песочинской общины спасатели привезли 43,5 тонны питьевой и технической воды.
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 08:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три пожара за минувшие сутки погасили спасатели в Харьковской области, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".