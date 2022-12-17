На Харківщині добу не було пожеж через обстріли – ДСНС

Три пожежі минулої доби погасили рятувальники на Харківщині, повідомляє Головне управління ДСНС України в Харківській області.

За добу з 16 по 17 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС виїздили на виклики 26 раз, з яких 3 – на ліквідацію пожеж.

Пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

4 рази рятувальні підрозділи виїжджали на перевірку місць влучання ворожих ракет в об’єкти критичної інфраструктури у Харкові, а також Куп’янському та Чугуївському районах області, де не трапилось пожеж. Також у цих випадках обійшлося без жертв та постраждалих.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Харкова, Куп’янська, Ізюма та с. Пісочин Пісочинської громади рятувальники привезли 43,5 тонн питної і технічної води.