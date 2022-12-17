Синегубов: Ежедневно более 100 пиротехников ГСЧС разминируют Харьковщину
В Харьковской области уже обезвредили более 46 тысяч снарядов и мин, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Над ежедневным разминированием региона работает более 100 человек личного состава ГСЧС и более 40 единиц специальной техники, рассказал Синегубов в эфире телеканала 1+1.
По данным Министерства внутренних дел Украины, Харьковская область признана одним из самых засоренных взрывоопасными предметами.
«В настоящее время наша основная задача — разминирование подходов и подъездов к объектам критической инфраструктуры для их дальнейшего восстановления. Это электросети, объекты водо-, газо- и теплоснабжения. В то же время разминируем основные пути и направления, чтобы люди могли безопасно передвигаться» , – подчеркнул Олег Синегубов.
Для полной очистки территории региона от взрывоопасных предметов может потребоваться десятилетие. Начиная с сентября пиротехники в Харьковской области обследовали 1725 гектаров территории, 250 километров автомобильных дорог, 611 километров линий электропередач, 156 километров железнодорожных путей и 188 километров газопроводов.
Самая сложная ситуация – в части Купянского района. Оккупанты регулярно совершают обстрелы Дворичанской, Кондрашовской, Петропавловской и Куриловской громад. Враг бьет по объектам гражданской и критической инфраструктуры, страдают мирные жители.
«Учитывая ситуацию, мы ежедневно продолжаем добровольную эвакуацию жителей общин Купянского района, где именно сейчас проходит линия фронта. Начиная с 28 ноября удалось эвакуировать более 340 человек. Сейчас есть еще более 70 заявок на добровольную эвакуацию», — рассказал Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 16:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области уже обезвредили более 46 тысяч снарядов и мин, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".