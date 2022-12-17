Синєгубов: Щоденно понад 100 піротехніків ДСНС розміновують Харківщину

На Харківщині вже знешкодили понад 46 тисяч снарядів та мін, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Над щоденним розмінуванням регіону працюють понад 100 чоловік особового складу ДСНС та більше 40 одиниць спеціальної техніки, розповів Синєгубов в ефірі телеканалу 1+1.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, Харківська область визнана однією з найзасмічених вибухонебезпечними предметами.

“Наразі наше основне завдання – розмінування підходів та під’їздів до об’єктів критичної інфраструктури задля їх подальшого відновлення. Це електромережі, об’єкти водо-, газо- та теплопостачання. Водночас розміновуємо основні шляхи та напрямки, аби люди могли безпечно пересуватися”, – наголосив Олег Синєгубов.

Для повного очищення території регіону від вибухонебезпечних предметів можуть знадобитися десятиліття. Починаючи з вересня піротехніки на Харківщині обстежили 1725 гектарів території, 250 кілометрів автомобільних доріг, 611 кілометрів ліній електропередач, 156 кілометрів залізничних колій та 188 кілометрів газопроводів.

Найскладніша ситуація – у частині Куп’янського району. Окупанти регулярно здійснюють обстріли Дворічанської, Кіндрашівської, Петропавлівської та Курилівської громад. Ворог б’є по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури, страждають мирні жителі.

“Зважаючи на ситуацію, ми щодня продовжуємо добровільну евакуацію жителів громад Куп’янського району, де саме зараз проходить лінія фронту. Починаючи з 28 листопада вдалося евакуювати понад 340 людей. Наразі маємо ще понад 70 заявок на добровільну евакуацію”, – розповів Олег Синегубов.